Лучшие бомбардиры топ-5 европейских лиг

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Лучшие бомбардиры топ-5 европейских лигПодводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших бомбардиров топ-5 первенств Старого Света.

1. ЧИРО ИММОБИЛЕ

Клуб: "Лацио"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей

2. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО

Клуб: "Монако"

Позиция: форвард

Статистика: 9 матчей (753 минуты), 13 забитых мячей

3. ЭДИНСОН КАВАНИ

Клуб: ПСЖ

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (918 минут), 13 забитых мячей

4. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Клуб: "Бавария"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (920 минут), 12 забитых мячей

5. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Клуб: "Барселона"

Позиция: вингер

Статистика: 11 матчей (990 минут), 12 забитых мячей

6. НАБИЛЬ ФЕКИР

Клуб: "Лион"

Позиция: плеймейкер

Статистика: 11 матчей (900 минут), 11 забитых мячей

7. ПАУЛО ДИБАЛА

Клуб: "Ювентус"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей (916 минут), 11 забитых мячей

8. МАУРО ИКАРДИ

Клуб: "Интер"

Позиция: форвард

Статистика: 12 матчей (1064 минуты), 11 забитых мячей

9. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ

Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (985 минут), 10 забитых мячей

10. ДРИС МЕРТЕНС

Клуб: "Наполи"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей

11. СИМОНЕ ДЗАДЗА

Клуб: "Валенсия"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (851 минута), 9 забитых мячей

12. МАРИАНО ДИАС

Клуб: "Лион"

Позиция: форвард

Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей

13. СЕРХИО АГУЭРО

Клуб: "Манчестер Сити"

Позиция: форвард

Статистика: 8 матчей (605 минут), 8 забитых мячей

14. СЕДРИК БАКАМБУ

Клуб: "Вильярреал"

Позиция: форвард

Статистика: 10 матчей (833 минуты), 8 забитых мячей

15. ХАРРИ КЕЙН

Клуб: "Тоттенхэм"

Позиция: форвард

Статистика: 10 матчей (871 минута), 8 забитых мячей

Не пропустите: лучшие ассистенты топ-5 европейских лиг. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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