Лучшие бомбардиры топ-5 европейских лиг
Подводим промежуточные итоги старта сезона в пяти ведущих европейских лиг. На этот раз представляем рейтинг лучших бомбардиров топ-5 первенств Старого Света.
1. ЧИРО ИММОБИЛЕ
Клуб: "Лацио"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей
2. РАДАМЕЛЬ ФАЛЬКАО
Клуб: "Монако"
Позиция: форвард
Статистика: 9 матчей (753 минуты), 13 забитых мячей
3. ЭДИНСОН КАВАНИ
Клуб: ПСЖ
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (918 минут), 13 забитых мячей
4. РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ
Клуб: "Бавария"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (920 минут), 12 забитых мячей
5. ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
Клуб: "Барселона"
Позиция: вингер
Статистика: 11 матчей (990 минут), 12 забитых мячей
6. НАБИЛЬ ФЕКИР
Клуб: "Лион"
Позиция: плеймейкер
Статистика: 11 матчей (900 минут), 11 забитых мячей
7. ПАУЛО ДИБАЛА
Клуб: "Ювентус"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей (916 минут), 11 забитых мячей
8. МАУРО ИКАРДИ
Клуб: "Интер"
Позиция: форвард
Статистика: 12 матчей (1064 минуты), 11 забитых мячей
9. ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ
Клуб: "Боруссия" (Дортмунд)
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (985 минут), 10 забитых мячей
10. ДРИС МЕРТЕНС
Клуб: "Наполи"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей
11. СИМОНЕ ДЗАДЗА
Клуб: "Валенсия"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (851 минута), 9 забитых мячей
12. МАРИАНО ДИАС
Клуб: "Лион"
Позиция: форвард
Статистика: 11 матчей (976 минут), 14 забитых мячей
13. СЕРХИО АГУЭРО
Клуб: "Манчестер Сити"
Позиция: форвард
Статистика: 8 матчей (605 минут), 8 забитых мячей
14. СЕДРИК БАКАМБУ
Клуб: "Вильярреал"
Позиция: форвард
Статистика: 10 матчей (833 минуты), 8 забитых мячей
15. ХАРРИ КЕЙН
Клуб: "Тоттенхэм"
Позиция: форвард
Статистика: 10 матчей (871 минута), 8 забитых мячей
Не пропустите: лучшие ассистенты топ-5 европейских лиг. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4