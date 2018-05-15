Лучшие финалы Лиги Европы за последние 20 лет

В финале Лиги Европы 2017/2018 между "Атлетико" и "Марселем" мало кто ожидает искрометного футбола в исполнении обеих команд. Все-таки подопечные Диего Симеоне славятся тем, что умеют, в первую очередь, добиваться результата в ущерб зрелищности. Однако за последние 20 лет такие турниры, как Кубок УЕФА, а затем и Лига Европы, подарили футбольным болельщикам множество финалов, которые навсегда останутся в их памяти. SoccerNews предлагает вам подборку наиболее зрелищных и интригующих матчей решающей стадии этих турниров.

"Ливерпуль" – "Депортиво Алавес"– 5:4 (Кубок УЕФА 2000/2001)

В составе той мерсисайдской команды присутствовали такие фигуры как Каррагер, Хююпия, Хамман, Хески, Фаулер, Джеррард, Оуэн, Макаллистер – адская смесь различных поколений, сыгравших большую роль в развитии клуба. На пути к решающему поединку "Ливерпуль" разобрался с такими соперниками, как "Рома", "Порту" и "Барселона", а в финале подопечным Улье достался, казалось, не самый сильный оппонент – "Депортиво Алавес".

"Красные" ни разу не уступали в счете, однако умудрились пропустить 4 мяча, каждый раз давая испанской команде себя настигнуть. Основное время матча завершилось со счетом 4:4, и лишь на 117-й минуте Делфи Гели забил "Золотой гол", правда, отправил он мяч в свои ворота, сделав "Ливерпуль" обладателем Кубка УЕФА 2000/2001.

"Фейеноорд"– "Боруссия" Д – 3:2 (Кубок УЕФА 2001/2002)

В решающем матче Кубка УЕФА 2002 года встретились роттердамский "Фейенорд" и дортмундская "Боруссия". Примечательно, что в полуфинале команды прошли миланских грандов: немцы разобрались с "Миланом" (4:0, 1:3), а голландцы – с "Интером" (1:0,2:2). Финал состоялся на домашней для "Фейенорда" арене, и уже по ходу первого тайма хозяева вели со счетом 2:0, а в составе "Боруссии" был удален Юрген Колер.

Во втором тайме забивали такие парни, как Марсио Аморозо, Йон-Даль Томассон и Ян Коллер, а интрига в матче присутствовала до самого финального свистка. Однако игравшие в меньшинстве дортмундцы так и не смогли сравнять счет, отдав заветный кубок подопечным Ван Марвейка.

Великолепный финал, в котором сошлись две атакующих команды: "Боруссия", состоящая из немецких, бразильских и чешских футболистов и многонациональный "Фейеноорд" с африканцами, японцами и датчанами в стартовом составе. Также на поле были такие игроки как Робин ван Перси, Йенс Леманн и Томаш Росицки, которых всей пачкой вскоре и забрал в Лондон Арсен Венгер.

"Спортинг"– ЦСКА – 1:3 (Кубок УЕФА 2004/2005)

18 мая 2005 года ЦСКА удалось, казалось бы, невозможное: впервые в истории российский клуб выиграл еврокубковый турнир. Подопечные Газзаева попали в Кубок УЕФА из Лиги Чемпионов, начав свой путь с 1/16 финала. Армейцы поочередно прошли "Бенфику", "Партизан", "Осер" и "Парму", попав тем самым на домашний для "Спортинга" финал.

Португальцы заняли лишь третье место в своей отборочной группе "D", да и дальнейший путь к финалу команды Жозе Пезейру был нелегким. И все же "Спортинг" сумел выбить из турнира "Фейеноорд", "Миддлсбро", "Ньюкасл" и "Алкмар". Естественно, "львы" были фаворитами решающего поединка, однако и у армейцев были свои планы на трофей.

На исходе получаса игры португальцы открыли счет, да и в целом, смотрелись гораздо убедительнее. Но голы Алексея Березуцкого, Жиркова и Вагнер Лава во втором тайме перевернули ход встречи и отправили "Спортинг" в нокаут. Примечательно, что Акинфеев, Игнашевич и братья Березуцкие даже спустя 13 лет продолжают творить историю ЦСКА, являясь неизменным костяком команды.

"Эспаньол" – "Севилья" – 2:2 (по пенальти 1:3) (Кубок УЕФА 2006/2007)

Испанская "Севилья" была готова выиграть заветный трофей второй раз подряд, ведь годом ранее команда Хуанде Рамоса разгромила в финале Кубка УЕФА английский "Миддлсбро" (4:0). В шотландском Глазго помешать в этом им собирался "Эспаньол" Эрнесто Вальверде.

Каталонцы по пути в финал не потерпели ни одного поражения: сначала команда выиграла свой отборочный квартет "F", обойдя голландский "Аякс", затем "Эспаньол" разобрался с "Ливорно", "Маккаби", "Бенфикой" и "Вердером". 10 побед и 2 ничьих – такова была статистика "попугаев" до матча с "Севильей". У "нервионцев" результаты были немного хуже, однако именно они считались фаворитами финального поединка.

Из главных действующих лиц на поле были Сабалета, Риера, Де ла Пенья и Луис Гарсия со стороны каталонцев, а также Дани Алвес, Поульсен, Кануте, Фабиано, Навас и даже Кержаков. Счет 1:1 в основное время, удаление Уртадо, 2:2 в дополнительных таймах и нервная серия пенальти, в которой Андрес Палоп взял три одиннадцатиметровых.

"Севилья" – "Днепр" – 3:2 (Лига Европы 2014/2015)

Украинский "Днепр" совершил настоящую сенсацию в еврокубках сезона 2014/2015. И если победы над "Олимпиакосом", "Аяксом" и "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы тяжело было назвать подвигом, то вот полуфиналы с "Наполи" Рафаэля Бенитеса можно обозначить именно этим словом. Подопечным Мирона Маркевича оставался всего один шаг до мечты, но у Уная Эмери и его "Севильи" были свои планы на турнир.

Проиграв лишь однажды на групповом этапе, испанцы на одном дыхании прошли плей-офф и получили шанс второй раз подряд выиграть Лигу Европы. Однако украинская команда вновь дала бой более именитому оппоненту, и лишь в концовке поединка Карлос Бакка вырвал победу для "красно-белых" – 3:2.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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