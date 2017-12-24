Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"

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Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"Предлагаем еще раз насладиться моментами вчерашнего Эль Класико, в котором каталонская "Барселона" на "Сантьяго Бернабеу" разгромила мадридский "Реал".

Напомним, фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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