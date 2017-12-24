Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"

Предлагаем еще раз насладиться моментами вчерашнего Эль Класико, в котором каталонская "Барселона" на "Сантьяго Бернабеу" разгромила мадридский "Реал".

Напомним, фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико. | soccernews.ru