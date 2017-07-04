Лучшие фото со свадьбы Месси
Со свадьбы форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Антонеллы Роккуццо прошло уже четыре дня, однако до сих пор в прессе обсуждаются те или иные моменты торжественного для аргентинца мероприятия. Мы же просто представим подборку лучших фото пятничного дня из Росарио.
Мать Месси Селия Куччиттини, отец Хорхе и сестра Мария Соль.
Неймар, Месси и Дани Алвес.
Поцелуи молодоженов.
Выход молодоженов к гостям после церемонии бракосочетания.
Общее фото молодоженов с родными и близкими.
Луис Суарес и его жена София.
Серхио Агуэро с подругой Кариной.
Сеск Фабрегас со своей женой Даниэллой.
Хави, Сеск Фабрегас и Карлес Пуйоль со своими спутницами.
Карлес Пуйоль и его избранница Ванесса.
Хави и его супруга Нурия.
Самуэль Это'О с женой Жоржеттой.
Серхио Бускетс и его вторая половинка Елена.
Эсекьель Лавесси со своей избранницей Яниной.
Жорди Альба с подругой Ромари.
Анхель Ди Мария и его жена Хорхелина.
Серхио Ромеро и его супруга Элиана.
Хавьер Маскерано и гости ожидают выхода молодоженов.
Тьяго Месси, его отец Лионель и его дедушка с бабушкой Хорхе и Селия.
Партнеры Месси по сборной Аргентины перед его свадьбой.
Месси готовится к важному для себя дню.
Каждому гостю был вручен подарок от молодоженов в виде вина от Лионеля Месси.
Гости по пути на свадьбу.
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|Команда
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|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
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|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
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|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20