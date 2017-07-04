Лучшие фото со свадьбы Месси

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Лучшие фото со свадьбы МессиСо свадьбы форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Антонеллы Роккуццо прошло уже четыре дня, однако до сих пор в прессе обсуждаются те или иные моменты торжественного для аргентинца мероприятия. Мы же просто представим подборку лучших фото пятничного дня из Росарио.

Мать Месси Селия Куччиттини, отец Хорхе и сестра Мария Соль.

Неймар, Месси и Дани Алвес.

Поцелуи молодоженов.

Выход молодоженов к гостям после церемонии бракосочетания.

Общее фото молодоженов с родными и близкими.

Луис Суарес и его жена София.

Серхио Агуэро с подругой Кариной.

Сеск Фабрегас со своей женой Даниэллой.

Хави, Сеск Фабрегас и Карлес Пуйоль со своими спутницами.

Карлес Пуйоль и его избранница Ванесса.

Хави и его супруга Нурия.

Самуэль Это'О с женой Жоржеттой.

Серхио Бускетс и его вторая половинка Елена.

Эсекьель Лавесси со своей избранницей Яниной.

Жорди Альба с подругой Ромари.

Анхель Ди Мария и его жена Хорхелина.

Серхио Ромеро и его супруга Элиана.

Хавьер Маскерано и гости ожидают выхода молодоженов.

Тьяго Месси, его отец Лионель и его дедушка с бабушкой Хорхе и Селия.

Партнеры Месси по сборной Аргентины перед его свадьбой.

Месси готовится к важному для себя дню.

Каждому гостю был вручен подарок от молодоженов в виде вина от Лионеля Месси.

Гости по пути на свадьбу.

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