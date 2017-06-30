Лучшие голкиперы Европы минувшего сезона по проценту отраженных ударов

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Лучшие голкиперы Европы минувшего сезона по проценту отраженных ударовПредставляем рейтинг лучших голкиперов топ-5 европейских чемпионатов минувшего сезона по проценту отраженных ударов. Отметим, что в зачет вошли исключительно вратари, которые провели не менее 10 матчей в своей лиге.

1. СЕРХИО АСЕНХО ("Вильярреал", Испания) - 68 сейвов, 81,9% отраженных ударов

2. МАНУЭЛЬ НОЙЕР ("Бавария", Германия) - 51 сейв, 79,7% отраженных ударов

3. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона", Испания) - 122 сейва, 78,7% отраженных ударов

4. КЕВИН ТРАПП (ПСЖ, Франция) - 47 сейвов, 78,3% отраженных ударов

5. УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм", Англия) - 78 сейвов, 76,5% отраженных ударов

6. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА ("Милан", Италия) - 146 сейвов, 76,4% отраженных ударов

7. ЙОАН КАРДИНАЛЬ ("Ницца", Франция) - 112 сейвов, 76,2% отраженных ударов

8. СЕДРИК КАРРАССО ("Бордо", Франция) - 69 сейвов, 75,8% отраженных ударов

9. ОЛИВЕР БАУМАНН ("Хоффенхайм", Германия) - 115 сейвов, 75,7% отраженных ударов

10. ПЕТЕР ЧЕХ ("Арсенал", Англия) - 115 сейвов, 75,7% отраженных ударов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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