Лучшие голкиперы Европы минувшего сезона по проценту отраженных ударов

Представляем рейтинг лучших голкиперов топ-5 европейских чемпионатов минувшего сезона по проценту отраженных ударов. Отметим, что в зачет вошли исключительно вратари, которые провели не менее 10 матчей в своей лиге.

1. СЕРХИО АСЕНХО ("Вильярреал", Испания) - 68 сейвов, 81,9% отраженных ударов

2. МАНУЭЛЬ НОЙЕР ("Бавария", Германия) - 51 сейв, 79,7% отраженных ударов

3. МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН ("Барселона", Испания) - 122 сейва, 78,7% отраженных ударов

4. КЕВИН ТРАПП (ПСЖ, Франция) - 47 сейвов, 78,3% отраженных ударов

5. УГО ЛЬОРИС ("Тоттенхэм", Англия) - 78 сейвов, 76,5% отраженных ударов

6. ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА ("Милан", Италия) - 146 сейвов, 76,4% отраженных ударов

7. ЙОАН КАРДИНАЛЬ ("Ницца", Франция) - 112 сейвов, 76,2% отраженных ударов

8. СЕДРИК КАРРАССО ("Бордо", Франция) - 69 сейвов, 75,8% отраженных ударов

9. ОЛИВЕР БАУМАНН ("Хоффенхайм", Германия) - 115 сейвов, 75,7% отраженных ударов

10. ПЕТЕР ЧЕХ ("Арсенал", Англия) - 115 сейвов, 75,7% отраженных ударов

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