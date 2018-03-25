Лучшие голы 2018 года, забитые со штрафных ударов

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Лучшие голы 2018 года, забитые со штрафных ударов

Вашему вниманию представляется подборка лучших голов 2018 года, забитых со штрафных ударов. Приятного просмотра!

Видео: Топ-50 голов со штрафных ударов в 2018 году

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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