Лучшие голы Андрея Ярмоленко

Вашему вниманию представляется подборка лучших голов новичка дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, который забил немало красивых мячей в составе киевского "Динамо" и сборной Украины.

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