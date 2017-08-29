Лучшие голы Андрея Ярмоленко

Теги боруссия дортмунддинамо киевукраинаандрей ярмоленко

Лучшие голы Андрея Ярмоленко

Вашему вниманию представляется подборка лучших голов новичка дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко, который забил немало красивых мячей в составе киевского "Динамо" и сборной Украины. 

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Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 6
3 Гамбург 2 6
4 Ганновер 96 2 6
5 Боруссия Менхенгладбах 2 4
6 Хоффенхайм 2 4
7 РБ Лейпциг 2 3
8 Шальке 2 3
9 Герта 2 3
10 Штутгарт 2 3
11 Вольфсбург 2 3
12 Аугсбург 2 1
13 Айнтрахт Франкфурт 2 1
14 Байер Леверкузен 2 1
15 Фрайбург 2 1
16 Майнц 05 2 0
17 Кельн 2 0
18 Вердер Бремен 2 0
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