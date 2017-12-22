Вашему вниманию представляются лучшие голы самого принципиального противостояния Испании, а, возможно, и всей Европы - Эль Класико. В подборку вошли наиболее красочные мячи из игр между "Реалом" и "Барселоной" в 21-м веке.

Видео: Лучшие голы Эль Класико в 21-м веке

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