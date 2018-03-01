Лучшие голы февраля

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Лучшие голы февраля

Вашему вниманию представляется подборка лучших забитых мячей по итогам февраля. Приятного просмотра!

Видео: Топ-30 голов февраля 2018 года

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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