Лучшие голы и игровые действия легендарного Диего Марадоны: видео

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Лучшие голы и игровые действия легендарного Диего Марадоны: видео

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

Soccernews.ru сделал подборку лучших голов и игровых действий легендарного Марадоны.

Марадона за свою карьеру выступал за "Архентинос Хуниорс", "Боку Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и вновь "Боку Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии.

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