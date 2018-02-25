Во вчерашнем матче против "Алавеса" нападающему "Реала" Криштиану Роналду покорилась отметка в 300 голов в чемпионате Испании.

В связи с этим достижением официальный YouTube-канал королевского клуба подготовил подборку лучших забитых португальцем мячей в рамках Ла Лиги.

Видео: Лучшие голы Криштиану Роналду в Ла Лиге

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