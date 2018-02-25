Лучшие голы Криштиану Роналду в Ла Лиге

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Лучшие голы Криштиану Роналду в Ла Лиге

Во вчерашнем матче против "Алавеса" нападающему "Реала" Криштиану Роналду покорилась отметка в 300 голов в чемпионате Испании.

В связи с этим достижением официальный YouTube-канал королевского клуба подготовил подборку лучших забитых португальцем мячей в рамках Ла Лиги. 

Видео: Лучшие голы Криштиану Роналду в Ла Лиге

Не пропустите: Зидан похвалил Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии
gurman

один соло гол покажите, хотья откуда, пробейте на ютуб соло голи Месси и увидите красоту футбола.

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Фанат РМ

Молодец Криш, и еще раз-молодец!!!

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...

У Златана и красивше было.

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2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
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