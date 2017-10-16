Лучшие голы квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке
Вашему вниманию представляются 30 лучших голов южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018 года.
Не пропустите: Лучшие голы квалификации ЧМ-2018 в Европе. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
главное
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ
-
Хлеба и зрелищ: "Манчестер Сити" против "Наполи"
-
Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА
Лента новостей
-
Жардим: "Невозможно быть чемпионами Франции каждый год"
-
Кулибали может перейти в "Челси" за 60-70 миллионов
-
Фостер получил травму во время игры с сыном
-
"Тоттенхэм" готов продать Кейна за 222 миллиона евро
-
Ван Бронкхорст рассказал о кадровых проблемах перед игрой с "Шахтером"
-
Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"
-
Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"
-
Переписать историю: "Шахтер" в лице "Фейеноорда" попробует впервые обыграть клуб из Нидерландов
-
Зидан: "Матчи с "Тоттенхэмом" - своеобразные финалы"
-
Хамшик о матче с "Манчестер Сити": "Нас ждёт интересное испытание"
-
Орлов высказался о кризисе в игре Смолова
-
Клопп: "В матче с "Марибором" ротации состава не будет"
-
"Мальме" стал чемпионом Швеции
-
Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ
-
Конте требует купить нового форварда
-
Неймар получит солидный бонус за завоевание "Золотого мяча"
-
Широков: "Не сказал бы, что у "Краснодара" серьёзные проблемы в игре"
-
Роуз и Дембеле готовы сыграть с "Реалом"
-
Балотелли: "Возможно, "Милан" проснётся и подпишет Икарди"
-
Роналду советует Пересу купить Рэшфорда