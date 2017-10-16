Лучшие голы квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке

Теги алексис санчеслионель мессинеймарэдинсон кавани карлос бакка

Лучшие голы квалификации ЧМ-2018 в Южной Америке

Вашему вниманию представляются 30 лучших голов южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018 года.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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