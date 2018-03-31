Лучшие голы марта

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Лучшие голы марта

Вашему вниманию представляется подборка лучших забитых мячей по итогам марта. Приятного просмотра!

Видео: Топ-30 голов марта 2018 года

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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