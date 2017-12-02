Лучшие голы ноября

Теги виллианантуан гризманнмарко асенсиолоренцо инсиньекристиан эриксенджесси лингард

Лучшие голы ноября

Вашему вниманию представляется подборка лучших забитых мячей по итогам ноября. Приятного просмотра!

Видео: Топ-25 голов ноября 2017 года

Не пропустите: Лучшие голы осени 2017 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов