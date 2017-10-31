Лучшие голы октября

Теги себастиан рудиоливье жиругонсалу гедешсофьян буфаласьер ильярраменди

Лучшие голы октября

Вашему вниманию представляется подборка лучших забитых мячей по итогам октября. Приятного просмотра!

Видео: Топ-25 голов октября 2017 года

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
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