Лучшие голы Роббена, который завершил карьеру

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Лучшие голы Роббена, который завершил карьеру

Голландский нападающий Арьен Роббен сегодня объявил о завершении карьеры.

Soccernews.ru предлагает Вашему вниманию лучшие голы футболиста.

35-летний Роббен является воспитанником "Гронингена". Также он играл за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За сборную Нидерландов сыграл 96 матчей и забил 37 голов.

В своей карьере голландец становился чемпионом Германии, Англии, Испании и Нидерландов, а также финалистом чемпионата мира.

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