Лучшие голы Роналдиньо

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Лучшие голы Роналдиньо

Вашему вниманию представляется подборка лучших голов в исполнении легендарного бразильского полузащитника, признанного футбольного волшебника Роналдиньо, недавно завершившего карьеру. Приятного просмотра!

Видео: Лучшие голы Роналдиньо

Не пропустите: Роналдиньо: "Я делал то, что больше всего любил, в течение 20 лет карьеры". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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