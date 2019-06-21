Лучшие голы в карьере Торреса, который завершил карьеру

Испанский нападающий Фернандо Торрес сегодня объявил о завершении карьеры.

Soccernews.ru предлагает вспомнить лучшие голы в карьере легендарного форварда.

35-летний Торрес выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан", вновь "Атлетико" и "Саган Тосу". Всего за клубную карьеру он провел 706 матчей во всех турнирах, в которых забил 252 гола и отдал 73 результативные передачи. Обладатель Кубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы, чемпион мира, двукратный чемпион Европы. За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов.

Не пропустите: Хавбек "Атлетико" Родри выбрал новый клуб. | http://soccernews.ru