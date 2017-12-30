Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 21 по 40

Теги мохамед салахпьер-эмерик обамеянглеонардо бонуччифилиппе коутиньокейлор навас

Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 21 по 40

Авторитетное испанское издание Marca продолжает публиковать рейтинг лучших игроков 2017 года. Представляем Вашему вниманию список футболистов, которые заняли с 21-го по 40-е место.

21. Мохамед Салах
22. Пьер-Эмерик Обамеянг
23. Леонардо Бонуччи
24. Филиппе Коутиньо
25. Кейлор Навас
26. Ян Облак
27. Дрис Мертенс
28. Радамель Фалькао
29. Карим Бензема
30. Мауро Икарди
31. Дани Карвахаль
32. Марк-Андре тер Штеген
33. Матс Хуммельс
34. Альваро Мората
35. Андрес Иньеста
36. Садио Мане
37. Давид Силва
38. Серхио Агуэро
39. Гонсало Игуаин
40. Тибо Куртуа

Не пропустите места с 41 по 100. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов