Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 21 по 40

Авторитетное испанское издание Marca продолжает публиковать рейтинг лучших игроков 2017 года. Представляем Вашему вниманию список футболистов, которые заняли с 21-го по 40-е место.

21. Мохамед Салах

22. Пьер-Эмерик Обамеянг

23. Леонардо Бонуччи

24. Филиппе Коутиньо

25. Кейлор Навас

26. Ян Облак

27. Дрис Мертенс

28. Радамель Фалькао

29. Карим Бензема

30. Мауро Икарди

31. Дани Карвахаль

32. Марк-Андре тер Штеген

33. Матс Хуммельс

34. Альваро Мората

35. Андрес Иньеста

36. Садио Мане

37. Давид Силва

38. Серхио Агуэро

39. Гонсало Игуаин

40. Тибо Куртуа

Не пропустите места с 41 по 100. | http://soccernews.ru