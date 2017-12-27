Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 51 по 100

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Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 51 по 100Авторитетное испанское издание Marca продолжает публиковать рейтинг лучших игроков 2017-го года. На данный момент известны футболисты, которые заняли с 51-го по 100-е место.

51. Тимо Вернер
52. Марко Асенсио
53. Набиль Фекир 
54. Деле Алли 
55. Джанлуиджи Доннарумма 
56. Златан Ибрагимович
57. Лоренцо Инсинье 
58. Алекис Санчес 
59. Серхио Бускетс 
60. Диего Годин 
61. Александр Ляказетт 
62. Дани Алвес 
63. Фабиньо 
64. Артуро Видаль 
65. Юлиан Дракслер 
66. Сусо 
67. Лерой Сане 
68. Неманья Матич 
69. Хосе Кальехон 
70. Кристиан Эриксен 
71. Андре Силва 
72. Габриэль Жезус 
73. Кристиан Пулишич 
74. Яго Аспас 
75. Эмиль Форсберг 
76. Ирвин Лозано 
77. Жонас 
78. Хамес Родригес 
79. Артур 
80. Бенжамен Менди 
81. Сон Хын-Мин 
82. Гонсалу Гедеш 
83. Хавьер Эрнандес 
84. Луан Виейра
85. Давид Вилья 
86. Юри Тилеманс 
87. Ариц Адурис 
88. Себастьян Джовинко 
89. Хесус Корона 
90. Каспер Дольберг 
91. Андрес Гуардадо 
92. Николай Йоргенсен 
93. Эктор Морено 
94. Лаутаро 
95. Эктор Эррера 
96. Мусса Дембеле 
97. Фёдор Смолов 
98. Дарио Бенедетто 
99. Орибе Перальта 
100. Юсуке Кашиваги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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