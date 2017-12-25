Лучшие игроки 2017 года по версии Marca: места с 61 по 100

Авторитетное испанское издание Marca начало публикацию рейтинга лучших игроков 2017 года. На данный момент известны футболисты, которые заняли с 61-го по 100-е место.

61. Александр Ляказетт

62. Дани Алвес

63. Фабиньо

64. Артуро Видаль

65. Юлиан Дракслер

66. Сусо

67. Лерой Сане

68. Неманья Матич

69. Хосе Кальехон

70. Кристиан Эриксен

71. Андре Силва

72. Габриэль Жезус

73. Кристиан Пулишич

74. Яго Аспас

75. Эмиль Форсберг

76. Ирвин Лозано

77. Жонас

78. Хамес Родригес

79. Артур

80. Бенжамен Менди

81. Сон Хын-Мин

82. Гонсалу Гедеш

83. Хавьер Эрнандес

84. Луан Виейра

85. Давид Вилья

86. Юри Тилеманс

87. Ариц Адурис

88. Себастьян Джовинко

89. Хесус Корона

90. Каспер Дольберг

91. Андрес Гуардадо

92. Николай Йоргенсен

93. Эктор Морено

94. Лаутаро

95. Эктор Эррера

96. Мусса Дембеле

97. Фёдор Смолов

98. Дарио Бенедетто

99. Орибе Перальта

100. Юсуке Кашиваги

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