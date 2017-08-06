Лучшие игроки в истории Ла Лиги: Месси - первый, Роналду - только 17-й

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Лучшие игроки в истории Ла Лиги: Месси - первый, Роналду - только 17-йФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим игроком испанской Ла Лиги всех времен, информирует Marca.

Так, согласно данным Центра исследований истории и статистики испанского футбола, аргентинец набрал 545 баллов. За ним в рейтинге расположились: Рауль (528), Сезар Родригес (524), Тельмо Сарра (493) и Кини (488). Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду оказался лишь 17-м.

Отметим, что в исследовании учитывались различные показатели - забитые мячи, количество удалений, сыгранные матчи и другие.

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