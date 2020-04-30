Лучшие игроки в ТОП-10 командах АПЛ - англичане уже начинают короновать героев сезона!

Коронавирус остановил АПЛ за 10 туров до финиша, и не понятно, когда вся эта история возобновится. На основе пройденной дистанции издание Sky Sports определило лучших игроков сезона в каждой команде. Мы обратим свое внимание на первую десятку команду!



"Ливерпуль" - Вирджил ван Дейк

Надежная оборона стала основой чемпионского (де-факто) "Ливерпуля". Ключевая фигура в задней линии "мерсисайдцев" – Вирджил ван Дейк, который отыграл все 29 поединков Премьер-лиги. Голландец помог "Ливерпулю" пропустить меньше голов, допустить меньше ударов в створ и меньше моментов у своих ворот. Команда сыграла на ноль целых 12 матчей. А ван Дейк дополнил свой защитный вклад замечательной работой с мячом – он выполнил больше всего передач в чемпионате (2210).



"Манчестер Сити" - Кевин де Брюйне

"Манчестер Сити" после двух победных сезонов без шансов проигрывает титул "Ливерпулю", однако Кевин де Брюйне все равно претендует на звание лучшего игрока АПЛ. В плане креатива он просто на другой планете, никто и близко не создает столько моментов с игры. Бельгиец в шаге от того, чтобы побить рекорд АПЛ по количеству ассистов, который установил Тьерри Анри в сезоне 2002/03. Кевину нужно всего лишь 5 голевых передач за последние 10 матчей.



"Лестер" - Вилфред Ндиди

"Лестер" – лучший после "Ливерпуля" по голам из контратак. Краеугольным камнем в полузащите является Уилфред Ндиди – именно он запускает контрвыпады. Нигериец отвечает за возврат мяча команде. И зарекомендовал себя настоящим мастером в этом. Ндиди – лидер АПЛ по отборами (4,4 в среднем за матч), другие центрхавы и рядом не стояли. Наиболее ярко важность игрока проявляется при его отсутствии – зимой Вилфред из-за травмы пропустил 5 матчей АПЛ, а "Лестер" набрал в этих поединках лишь 2 очка из 15.



"Челси" - Виллиан

Последний гол "Челси" перед «коронавирусной паузой» был забит с передачи Вилиана, предпоследний бразилец забил сам. Франк Лэмпард на карантине должен серьезно задуматься относительно нового контракта для 31-летнего бразильца (текущий завершается летом). Виллиан – главная креативная сила Челси в этом сезоне: отдал 5 ассистов и создал для партнеров 51 голевой момент. Лэмпард строит команду вокруг молодых талантов, но для такого опытного мастера нужно найти место.



"Манчестер Юнайтед" - Харри Магуайр

"Манчестер Юнайтед" в прошлом году сделал Харри Магуайра самым дорогим защитником мира. Англичанин справился с давлением: в дебютном матче против "Челси" обеспечил манкунианцам "сухую" победу и стал игроком встречи. С тех пор он не пропустил ни одной минуты в АПЛ, а впоследствии получил капитанскую повязку. После первого января "Манчестер Юнайтед" во главе с Магуайром оформил 11 "клиншитов", а сам Харри завоевал лидерство в команде по важным показателям (удачные пасы, перехват, выносы). 80-миллионный новичок просто не мог еще лучше провести стартовые 9 месяцев!



"Вулверхэмптон" - Адама Траоре

4 года лучшим дриблером АПЛ оставался Вилфрид Заха, пока в этом сезоне его с трона не сбросил Адама Траоре. Вингер "Вулверхэмптона" в среднем за матч обыгрывает соперников по 6,25 раза – впечатляющие цифры. Трудно поверить, что такой футболист выпустился из академии "Барселоны". Также на нем завязаны контрвыпады "волков", которые по этому компоненту проигрывают только "Ливерпулю" и "Лестеру". В прошлом сезоне Адама преимущественно усиливал игру со скамейки запасных, а в этом стал одним из лидеров. Солидный прогресс!



"Шеффилд Юнайтед" - Дин Хендерсон

"Шеффилд" пропустил 25 голов – меньше только у "Ливерпуля". Арендованный у МЮ молодой голкипер Дин Хендерсон роскошно проводит первую кампанию на уровне АПЛ. "Шеффилд" – главное открытие чемпионата. Команда демонстрирует стабильный футбол, а единственный матч с тремя пропущенными мячами пришелся на поединок с МЮ, в котором Дин играть не мог. У него 74% парированных ударов – четвертый показатель в АПЛ и лучший среди английских вратарей. "Манчестер Юнайтед" должен рассмотреть вариант с возвращением Хендерсона, ведь он уже сейчас имеет лучшие цифры, чем Де Хеа.



"Тоттенхэм" – Сон Хын Мин

Сон Хын Мин провел лишь 2/3 игрового времени в АПЛ, но принял непосредственное участие в 16 голах "Тоттенхэма" – ТОП-1 среди "шпор". В январе-феврале он выдал 5-матчевую результативную серию, которая завершилась дублем в ворота "Астон Виллы". Далее кореец получил травму руки, а Моуринью без него не выиграл ни одного из следующих 6 поединков во всех турнирах и откатился далеко от зоны ЛЧ. Сон чаще всех в команде идет в обводку, чаще всего создает моменты и чаще ассистирует партнерам. Этот сезон обещал быть лучшим для него в плане результативности.



"Арсенал" – Пьер-Эмерик Обамеянг

Обамеянг был последним приобретением Венгера во главе "Арсенала" – насколько же крутой прощальный подарок сделал мсье Арсен. Габонец до вмешательства коронавируса забил 20 голов во всех турнирах. Обамеянг может второй раз подряд выиграть "Золотую бутсу" АПЛ (сейчас минус 2 от Варди), повторив достижение Анри. В этом сезоне только Мане своими голами принес своей команде больше очков, чем Обамеянг. И не стоит забывать, что Пьер чаще играет на фланге атаки "Арсенала", а не в центре.

"Бернли" - Джеймс Тарковски

Джеймс Тарковски – обновленная версия своего наставника Шона Дайча. Такой же солидный центрбэк, выкованный из стали. Тарковский лидирует среди защитников АПЛ по выигранным верховыми единоборствами (145) и по воздушным выносам (81). Именно благодаря ему "Бернли" в этом сезоне пропускает со стандартов мизерные 5% голов. Тарковски в паре с Беном Ми не пропустил ни одной минуты в АПЛ с декабря 2018 года – идеальные центрбеки для "Бернли"!

*материал написан при помощи текстов иностранных источников