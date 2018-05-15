Лучшие камбэки сезона 2017/18

Теги ромабарселонаманчестер юнайтедманчестер ситилациоливерпульсевилья

Лучшие камбэки сезона 2017/18

Вашему вниманию представляется подборка самых крутых камбэков сезона 2017/18. Приятного просмотра!

Видео: Лучшие камбэки сезона 2017/18

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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