Лучшие мемы на Эль Класико

Теги барселонареал мадрид

Лучшие мемы на Эль КласикоПользователи социальных сетей отреагировали на погром, который вчера мадридскому "Реалу" учинила каталонская "Барселона" в матче 17-го тура Ла Лиги.

Вот за что был удален Карвахаль:

Припомнили пользователи и о "коридоре почета":

После матча были приведены шансы на победу "Реала" в Ла Лиге, а Карвахалю присужден приз лучшему вратарю чемпионата:

"Сколько заказываете в Эль Класико?":

Вот настолько "Реал" остался позади "Барселоны":

Месси "солит" Роналду не только на футбольном поле:

На "Бернабеу" продолжаются поиски Роналду:

О шансах "Реала" на чемпионство:

О последних выступлениях "Барсы" на "Сантьяго Бернабеу":

Месси поздравляет всех с Рождеством:

Не пропустите: лучшие фото с Эль Класико. | soccernews.ru

комментарии
Taivin

Deistvitelno Bernabeo nasha trenirovochnaya baza)))

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РМ

Вы походу забыли про супер кубок. Напомни счет двух матчей.

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аххахах

это было давно я тоже могу вспомнить какой нибудь разгром реала барсой. ну ка а напомни мне ка про 5 0?

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хух

15:1 вспомни

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Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 17 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
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20 Лас Пальмас 16 11
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