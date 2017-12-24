Лучшие мемы на Эль Класико

Пользователи социальных сетей отреагировали на погром, который вчера мадридскому "Реалу" учинила каталонская "Барселона" в матче 17-го тура Ла Лиги.

Вот за что был удален Карвахаль:

Припомнили пользователи и о "коридоре почета":

После матча были приведены шансы на победу "Реала" в Ла Лиге, а Карвахалю присужден приз лучшему вратарю чемпионата:

"Сколько заказываете в Эль Класико?":

Вот настолько "Реал" остался позади "Барселоны":

Месси "солит" Роналду не только на футбольном поле:

На "Бернабеу" продолжаются поиски Роналду:

О шансах "Реала" на чемпионство:

О последних выступлениях "Барсы" на "Сантьяго Бернабеу":

Месси поздравляет всех с Рождеством:

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