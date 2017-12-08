Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"

Теги золотой мячкриштиану роналду

Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"Вчера форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил уже свой пятый "Золотой мяч". Предлагаем еще раз насладиться этим моментом вместе с легендарным португальцем.

Напомним, Перес назвал Роналду лучшим игроком в истории. | soccernews.ru

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