Лучшие нападающие в истории немецкой Бундеслиги
Совсем недавно состоялся старт 57-го розыгрыша немецкой Бундеслиги, которая может похвастаться лучшей средней посещаемостью стадионов в мире. Здесь выступает 18 команд, среди которых самой успешной является «Бавария» с 28 чемпионскими титулами. Вторая и третья команда делят похожее название – это «Боруссии» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха.
При этом только «Бавария» выиграла в более чем 1000 матчах и забила более 4000 голов. Среди игроков рекордсменом по числу матчей является Карл-Хайнц Кёрбель (602). Только два футболиста забивали в 10 играх подряд – это Пьер-Эмерик Обамеянг и Клаус Аллофс. Самый молодой игрок лиги – Нури Шахин. Француз Франк Рибери выиграл больше всего трофеев – 9. Оливер Кан выиграл в наибольшем количестве матчей – 310. На его же счету рекордные 196 сухих матчей.
Марио Гомес, Маркус Фойльнер, Марио Гётце и Роберт Левандоски – единственные играющие футболисты, которые выиграли золото лиги в двух разных клубах.
Сегодня мы говорим о единственных игроках, которые забили больше 200 мячей в Бундеслиге.
5. Роберт Левандоски (202 гола)
На счету Левандовски – 202 гола. 74 за «Боруссию» и 128 за «Баварию». Это пятый лучший результат в истории.
Поляк забил больше остальных легионеров. Из всех активных футболистов он самый результативный.
Левандоски четырежды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезонах 2015-16, 2017-18 и 2018-19 за «Баварию» и в сезоне 2013-14 за «Боруссию».
Пять голов против «Вольфсбурга» в сезоне 2015-16 – это рекорд лиги по количеству голов от игрока замены. В том же матче случился самый быстрый хет-трик, самый быстрый покер и пента-трик. Роберт отличался восемью хет-триками – лучший результат после Марио Гомеса.
4. Манфред Бургсмюллер (213 голов)
Манфред Бургсмюллер забил 213 мячей, что автоматически делает его четвёртым самым результативным игроком в истории лиги. За свою карьеру он где только не поиграл, но его единственным триумфом стало чемпионство в составе «Вердера» в 1988 году. Но одно точно – он играл в своё удовольствие.
3. Юпп Хайнкес (220 голов)
Один из семи игроков, которые выиграли Бундеслигу в качестве игрока и тренера, Юпп Хайнкес забил 220 голов. Лучший отрезок карьеры пришёлся на «Боруссию» Мёнхенгладбах, где он отметился 185 мячами и где выиграл четыре титула.
В «Ганновере» же он забил 25.
А вот в качестве тренера Хайнкес выиграл с «Баварией» два титула.
2. Клаус Фишер (268)
Клаус Фишер был известен не просто голами, но и бисиклетами. В семидесятых и восьмидесятых он назабивал 268 голов – и это за 19 сезонов. За «Мюнхен 1860» он забил 28, за «Шальке» 182 (клубный рекорд», за «Кёльн» 31, а за «Бохум» – 27.
Фишер – единственный в списке человек, который ни разу не праздновал чемпионство.
1. Герд Мюллер (365 голов)
«Бомбардир нации» Герд Мюллер – это легенда мирового футбола. За 427 игр он отметился 365 голами. Это 0,85 голов за матч, и всё в «Баварии». Это лучший результат в истории Бундеслиги; 365 голов – это почти на 100 голов больше второго лучшего результата.
Среди других достижений Мюллера – рекордные семь (1966-67, 1968-69, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1973-74 and 1977-78) трофеев Kicker Torjägerkanone, которые вручаются лучшему бомбардиру лиги.
Уроженец Нёрдлингена выиграл все свои четыре чемпионских титула с «Баварией». Его 40 голов в сезоне 1971-72 – второй лучший результат за один сезон.
В 1972 году «Der Bomber» выиграл Евро в составе Германии, а в 1974 – мундиаль. 68 голов за 62 матча – фантастический результат. По статистике в Германии он забивал больше гола за игру.
Свою карьеру Мюллер закончил в «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США.
Юрий Сергеев
опрос
Лента новостей
-
Ригони: "Хочу хорошо выступить в этом сезоне и остаться в "Сампдории"
-
Лучшие нападающие в истории немецкой Бундеслиги
-
Матч Шотландия - Россия обслужит греческая бригада арбитров
-
Лысцов прокомментировал свой переход в "Крылья Советов"
-
Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3"
-
Караваев пообещал болельщикам добиться успехов с "Зенитом"
-
1
Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга
-
Юрист оценил шансы Мамаева быть заявленным в один из клубов РПЛ в случае скорого освобождения
-
Санчес прокомментировал свой переход в "Интер"
-
РФС призвал тренеров быть более сдержаннее в отношении судей
-
Игбоун и Хильермак выбрали игровые номера в "Динамо"
-
Погба снова намекнул о желании перейти в "Реал"
-
"Ростов" заплатил 300 тысяч евро за Пояркова
-
"Марсель" начал сотрудничество с джинсовым брендом Kaporal
-
1
Эриксен: "Хотел бы управлять своей карьерой, как в Football Manager"
-
Сантос в инстаграме опубликовал пост, посвященный переходу в ЦСКА
-
Медведев подвел итоги трансферного окна для "Зенита"
-
Гендиректор ЦСКА прокомментировал сорвавшийся переход Комличенко
-
Алексис Санчес выбрал игровой номер в "Интере"
-
2
СМИ: Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0