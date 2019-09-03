Лучшие нападающие в истории немецкой Бундеслиги

Совсем недавно состоялся старт 57-го розыгрыша немецкой Бундеслиги, которая может похвастаться лучшей средней посещаемостью стадионов в мире. Здесь выступает 18 команд, среди которых самой успешной является «Бавария» с 28 чемпионскими титулами. Вторая и третья команда делят похожее название – это «Боруссии» из Дортмунда и Мёнхенгладбаха.

При этом только «Бавария» выиграла в более чем 1000 матчах и забила более 4000 голов. Среди игроков рекордсменом по числу матчей является Карл-Хайнц Кёрбель (602). Только два футболиста забивали в 10 играх подряд – это Пьер-Эмерик Обамеянг и Клаус Аллофс. Самый молодой игрок лиги – Нури Шахин. Француз Франк Рибери выиграл больше всего трофеев – 9. Оливер Кан выиграл в наибольшем количестве матчей – 310. На его же счету рекордные 196 сухих матчей.

Марио Гомес, Маркус Фойльнер, Марио Гётце и Роберт Левандоски – единственные играющие футболисты, которые выиграли золото лиги в двух разных клубах.

Сегодня мы говорим о единственных игроках, которые забили больше 200 мячей в Бундеслиге.

5. Роберт Левандоски (202 гола)

На счету Левандовски – 202 гола. 74 за «Боруссию» и 128 за «Баварию». Это пятый лучший результат в истории.

Поляк забил больше остальных легионеров. Из всех активных футболистов он самый результативный.

Левандоски четырежды становился лучшим бомбардиром Бундеслиги в сезонах 2015-16, 2017-18 и 2018-19 за «Баварию» и в сезоне 2013-14 за «Боруссию».

Пять голов против «Вольфсбурга» в сезоне 2015-16 – это рекорд лиги по количеству голов от игрока замены. В том же матче случился самый быстрый хет-трик, самый быстрый покер и пента-трик. Роберт отличался восемью хет-триками – лучший результат после Марио Гомеса.

4. Манфред Бургсмюллер (213 голов)

Манфред Бургсмюллер забил 213 мячей, что автоматически делает его четвёртым самым результативным игроком в истории лиги. За свою карьеру он где только не поиграл, но его единственным триумфом стало чемпионство в составе «Вердера» в 1988 году. Но одно точно – он играл в своё удовольствие.

3. Юпп Хайнкес (220 голов)

Один из семи игроков, которые выиграли Бундеслигу в качестве игрока и тренера, Юпп Хайнкес забил 220 голов. Лучший отрезок карьеры пришёлся на «Боруссию» Мёнхенгладбах, где он отметился 185 мячами и где выиграл четыре титула.

В «Ганновере» же он забил 25.

А вот в качестве тренера Хайнкес выиграл с «Баварией» два титула.

2. Клаус Фишер (268)

Клаус Фишер был известен не просто голами, но и бисиклетами. В семидесятых и восьмидесятых он назабивал 268 голов – и это за 19 сезонов. За «Мюнхен 1860» он забил 28, за «Шальке» 182 (клубный рекорд», за «Кёльн» 31, а за «Бохум» – 27.

Фишер – единственный в списке человек, который ни разу не праздновал чемпионство.

1. Герд Мюллер (365 голов)

«Бомбардир нации» Герд Мюллер – это легенда мирового футбола. За 427 игр он отметился 365 голами. Это 0,85 голов за матч, и всё в «Баварии». Это лучший результат в истории Бундеслиги; 365 голов – это почти на 100 голов больше второго лучшего результата.

Среди других достижений Мюллера – рекордные семь (1966-67, 1968-69, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1973-74 and 1977-78) трофеев Kicker Torjägerkanone, которые вручаются лучшему бомбардиру лиги.

Уроженец Нёрдлингена выиграл все свои четыре чемпионских титула с «Баварией». Его 40 голов в сезоне 1971-72 – второй лучший результат за один сезон.

В 1972 году «Der Bomber» выиграл Евро в составе Германии, а в 1974 – мундиаль. 68 голов за 62 матча – фантастический результат. По статистике в Германии он забивал больше гола за игру.

Свою карьеру Мюллер закончил в «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США.

Юрий Сергеев

