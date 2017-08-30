Лучшие обмены игроков в истории футбола
Предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших обменов игроков в истории футбола, который составлялся на основании успешности сделки для обоих клубов, участвующих в сделке.
ЭНДИ КОУЛ <-> КЕЙТ ГИЛЛЕСПИ
Клубы, участвующие в сделке: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл"
Время: январь 1995-го года
Условия: 8,1 миллионов евро + Гиллеспи за Коула
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Коул - 119 забитых мячей в 270 матчах за "Манчестер Юнайтед", Гиллеспи - 12 забитых мячей в 129 матчах за "Ньюкасл".
РОБЕРТО КАРЛОС <-> ИВАН САМОРАНО
Клубы, участвующие в сделке: "Реал" и "Интер"
Время: лето 1996-го года
Условия: 3,5 миллионов евро + Саморано за Роберто Карлоса
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Роберто Карлос - 69 забитых мячей в 523 матчах за "Реал", Саморано - 41 забитый мяч в 148 матчах за "Интер".
КРИСТИАН ВИЕРИ <-> ДИЕГО СИМЕОНЕ
Клубы, участвующие в сделке: "Интер" и "Лацио"
Время: лето 1999-го года
Условия: 31,5 миллионов евро + Симеоне за Виери
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Виери - 123 забитых мяча в 190 матчах за "Интер", Симеоне - 18 забитых мячей в 136 матчах за "Лацио".
АНДРЕА ПИРЛО <-> АНДРЕС ГУЛЬЕЛЬМИНПЬЕТРО
Клубы, участвующие в сделке: "Милан" и "Интер"
Время: лето 2001-го года
Условия: 18 миллионов евро + Гульельминпьетро за Пирло
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Пирло - 41 забитый мяч в 401 матче за "Милан", Гульельминпьетро - 1 забитый мяч в 48 матчах за "Интер".
КЛАРЕНС ЗЕЕДОРФ <-> ФРАНЧЕСКО КОКО
Клубы, участвующие в сделке: "Милан" и "Интер"
Время: лето 2002-го года
Условия: равноценный обмен
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Зеедорф - 63 забитых мяча в 432 матчах за "Милан", Коко - ни одного забитого мяча в 42 матчах за "Интер".
ФАБИО КАННАВАРО <-> ФАБИАН КАРИНИ
Клубы, участвующие в сделке: "Ювентус" и "Интер"
Время: лето 2004-го года
Условия: 10 миллионов евро + Карини за Каннаваро
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Каннаваро - 7 забитых мячей в 127 матчах за "Ювентус", Карини - ни одного забитого мяча в 9 матчах за "Интер".
МАЙКЛ ОУЭН <-> АНТОНИО НУНЬЕС
Клубы, участвующие в сделке: "Реал" и "Ливерпуль"
Время: лето 2004-го года
Условия: 12 миллионов евро + Нуньес за Оуэна
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Оуэн - 17 забитых мячей в 45 матчах за "Реал", Нуньес - 1 забитый мяч в 27 матчах за "Ливерпуль".
ЭШЛИ КОУЛ <-> ВИЛЬЯМ ГАЛЛАС
Клубы, участвующие в сделке: "Челси" и "Арсенал"
Время: лето 2006-го года
Условия: 7,4 миллионов евро + Галлас за Коула
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Коул - 7 забитых мячей в 337 матчах за "Челси", Галлас - 17 забитых мячей в 142 матчах за "Арсенал".
ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС <-> ЖУЛИО БАПТИСТА
Клубы, участвующие в сделке: "Реал" и "Арсенал"
Время: лето 2006-го года
Условия: равноценный обмен
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Рейес - 7 забитых мячей в 38 матчах за "Реал", Баптиста - 10 забитых мячей в 35 матчах за "Арсенал".
ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ <-> САМУЭЛЬ ЭТО'О
Клубы, участвующие в сделке: "Барселона" и "Интер"
Время: лето 2009-го года
Условия: 49,5 миллионов евро + Это'О за Ибрагимовича
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Ибрагимович - 22 забитых мяча в 47 матчах за "Барселону", Это'О - 53 забитых мяча в 102 матчах за "Интер".
ДИЕГО МИЛИТО <-> РОБЕРТ АКВАФРЕСКА и ТЬЯГО МОТТА <-> ФРАНЧЕСКО БОЛЬЦОНИ
Клубы, участвующие в сделке: "Интер" и "Дженоа"
Время: лето 2009-го года
Условия: 10 миллионов евро + Аквафреска за Милито, 7,2 миллиона евро + Больцони за Мотту
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Милито - 75 забитых мячей в 171 матче за "Интер", Аквафреска - 2 забитых мяча в 10 матчах за "Дженоа", Мотта - 12 забитых мячей в 83 матчах за "Интер", Больцони - ни одного сыгранного матча за "Дженоа".
ДАВИД ЛУИЗ <-> НЕМАНЬЯ МАТИЧ
Клубы, участвующие в сделке: "Челси" и "Бенфика"
Время: январь 2011-го года
Условия: 20 миллионов евро + Матич за Давида Луиза
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Давид Луиз - 14 забитых мячей в 184 матчах за "Челси", Гиллеспи - 9 забитых мячей в 97 матчах за "Бенфику".
ФЕРНАНДО ТОРРЕС <-> АЛЕССИО ЧЕРЧИ
Клубы, участвующие в сделке: "Атлетико" и "Милан"
Время: январь 2015-го года
Условия: равноценный обмен
Статистика выступлений игроков в новых клубах: Торрес - 105 забитых мячей в 295 матчах за "Атлетико", Черчи - 1 забитый мяч в 33 матчах за "Милан".
Не пропустите: анонс 4-го тура турнира прогнозов. | soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" принял предложение "Барселоны" по Коутиньо
-
Оформить первое место: Бразилия примет дома "удобный" Эквадор
-
Поражение смерти подобно: Уругвай и Аргентина проведут один из ключевых поединков отбора в Южной Америке
-
Педро Роша - игрок "Спартака"
-
Отступать некуда: Нидерланды едут сражаться во Францию
Лента новостей
-
Япония победила Австралию и завоевала путёвку на ЧМ-2018
-
Ионов может перейти в "Ростов"
-
Боян Кркич перейдёт в "Алавес"
-
"Байер" купил за 22 миллиона евро греческого защитника
-
Молло может продолжить карьеру в Азербайджане
-
Кампль стал игроком "РБ Лейпциг"
-
До закрытия трансферного окна "Манчестер Юнайтед" предпримет попытку подписать бывшего игрока "Анжи"
-
Фурсенко высказался о возможном приобретении Мевли
-
Турнир прогнозов: анонс 4 тура
-
Официально: Орье перешел в "Тоттенхэм"
-
"Ливерпуль" принял предложение "Барселоны" по Коутиньо
-
"Манчестер Сити" готов удовлетворить трансферные требования "Арсенала" по Санчесу
-
ПСЖ намерен подписать Сери
-
Оформить первое место: Бразилия примет дома "удобный" Эквадор
-
Официально: Окслейд-Чемберлен стал игроком "Ливерпуля"
-
ПСЖ отказался от приобретения Фабиньо
-
"Зенит" заинтересован в подписании Уилшера
-
Верратти: "Скептически относился к ПСЖ перед приходом Неймара и Дани Алвеса"
-
Молло близок к переезду в Англию
-
"Спартак" интересуется форвардом "Лиона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0