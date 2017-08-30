Лучшие обмены игроков в истории футбола

Предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших обменов игроков в истории футбола, который составлялся на основании успешности сделки для обоих клубов, участвующих в сделке.

ЭНДИ КОУЛ <-> КЕЙТ ГИЛЛЕСПИ

Клубы, участвующие в сделке: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл"

Время: январь 1995-го года

Условия: 8,1 миллионов евро + Гиллеспи за Коула

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Коул - 119 забитых мячей в 270 матчах за "Манчестер Юнайтед", Гиллеспи - 12 забитых мячей в 129 матчах за "Ньюкасл".

РОБЕРТО КАРЛОС <-> ИВАН САМОРАНО

Клубы, участвующие в сделке: "Реал" и "Интер"

Время: лето 1996-го года

Условия: 3,5 миллионов евро + Саморано за Роберто Карлоса

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Роберто Карлос - 69 забитых мячей в 523 матчах за "Реал", Саморано - 41 забитый мяч в 148 матчах за "Интер".

КРИСТИАН ВИЕРИ <-> ДИЕГО СИМЕОНЕ

Клубы, участвующие в сделке: "Интер" и "Лацио"

Время: лето 1999-го года

Условия: 31,5 миллионов евро + Симеоне за Виери

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Виери - 123 забитых мяча в 190 матчах за "Интер", Симеоне - 18 забитых мячей в 136 матчах за "Лацио".

АНДРЕА ПИРЛО <-> АНДРЕС ГУЛЬЕЛЬМИНПЬЕТРО

Клубы, участвующие в сделке: "Милан" и "Интер"

Время: лето 2001-го года

Условия: 18 миллионов евро + Гульельминпьетро за Пирло

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Пирло - 41 забитый мяч в 401 матче за "Милан", Гульельминпьетро - 1 забитый мяч в 48 матчах за "Интер".

КЛАРЕНС ЗЕЕДОРФ <-> ФРАНЧЕСКО КОКО

Клубы, участвующие в сделке: "Милан" и "Интер"

Время: лето 2002-го года

Условия: равноценный обмен

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Зеедорф - 63 забитых мяча в 432 матчах за "Милан", Коко - ни одного забитого мяча в 42 матчах за "Интер".

ФАБИО КАННАВАРО <-> ФАБИАН КАРИНИ

Клубы, участвующие в сделке: "Ювентус" и "Интер"

Время: лето 2004-го года

Условия: 10 миллионов евро + Карини за Каннаваро

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Каннаваро - 7 забитых мячей в 127 матчах за "Ювентус", Карини - ни одного забитого мяча в 9 матчах за "Интер".

МАЙКЛ ОУЭН <-> АНТОНИО НУНЬЕС

Клубы, участвующие в сделке: "Реал" и "Ливерпуль"

Время: лето 2004-го года

Условия: 12 миллионов евро + Нуньес за Оуэна

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Оуэн - 17 забитых мячей в 45 матчах за "Реал", Нуньес - 1 забитый мяч в 27 матчах за "Ливерпуль".

ЭШЛИ КОУЛ <-> ВИЛЬЯМ ГАЛЛАС

Клубы, участвующие в сделке: "Челси" и "Арсенал"

Время: лето 2006-го года

Условия: 7,4 миллионов евро + Галлас за Коула

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Коул - 7 забитых мячей в 337 матчах за "Челси", Галлас - 17 забитых мячей в 142 матчах за "Арсенал".

ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС <-> ЖУЛИО БАПТИСТА

Клубы, участвующие в сделке: "Реал" и "Арсенал"

Время: лето 2006-го года

Условия: равноценный обмен

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Рейес - 7 забитых мячей в 38 матчах за "Реал", Баптиста - 10 забитых мячей в 35 матчах за "Арсенал".

ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ <-> САМУЭЛЬ ЭТО'О

Клубы, участвующие в сделке: "Барселона" и "Интер"

Время: лето 2009-го года

Условия: 49,5 миллионов евро + Это'О за Ибрагимовича

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Ибрагимович - 22 забитых мяча в 47 матчах за "Барселону", Это'О - 53 забитых мяча в 102 матчах за "Интер".

ДИЕГО МИЛИТО <-> РОБЕРТ АКВАФРЕСКА и ТЬЯГО МОТТА <-> ФРАНЧЕСКО БОЛЬЦОНИ

Клубы, участвующие в сделке: "Интер" и "Дженоа"

Время: лето 2009-го года

Условия: 10 миллионов евро + Аквафреска за Милито, 7,2 миллиона евро + Больцони за Мотту

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Милито - 75 забитых мячей в 171 матче за "Интер", Аквафреска - 2 забитых мяча в 10 матчах за "Дженоа", Мотта - 12 забитых мячей в 83 матчах за "Интер", Больцони - ни одного сыгранного матча за "Дженоа".

ДАВИД ЛУИЗ <-> НЕМАНЬЯ МАТИЧ

Клубы, участвующие в сделке: "Челси" и "Бенфика"

Время: январь 2011-го года

Условия: 20 миллионов евро + Матич за Давида Луиза

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Давид Луиз - 14 забитых мячей в 184 матчах за "Челси", Гиллеспи - 9 забитых мячей в 97 матчах за "Бенфику".

ФЕРНАНДО ТОРРЕС <-> АЛЕССИО ЧЕРЧИ

Клубы, участвующие в сделке: "Атлетико" и "Милан"

Время: январь 2015-го года

Условия: равноценный обмен

Статистика выступлений игроков в новых клубах: Торрес - 105 забитых мячей в 295 матчах за "Атлетико", Черчи - 1 забитый мяч в 33 матчах за "Милан".

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