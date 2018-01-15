Лучшие твиты на судейский скандал во Франции

Во вчерашнем матче французской Лиги 1 между "Нантом" и ПСЖ случился удивительный судейский скандал. В сети Интернет уже полным ходом идет обсуждение поступка главного арбитра матча Тони Шапрона, в том числе и с помощью мемов.

Напомним, ПСЖ выиграл у "Нанта" со счетом 1:0. | soccernews.ru