Лучшие вратарские сейвы 2017 года

Теги джанлуиджи буффонян облакмануэль нойермарк-андре тер штегенджанлуиджи доннаруммадавид де хеаигорь акинфеев

Лучшие вратарские сейвы 2017 года

Soccernews продолжает подводить итоги уходящего года. Вашему вниманию представляется подборка лучших вратарских сейвов в 2017 году. Приятного просмотра!

Видео: Топ-50 вратарских сейвов 2017 года

Не пропустите: Топ-10 команд 2017 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 матчей 2017 года

Топ-10 матчей 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов