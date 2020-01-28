Лучшие выпускники академии мадридского Атлетико
Под руководством Диего Симеоне десятикратные чемпионы Примеры «Атлетико» воспрянули духом и превратились в один из сильнейших клубов в мире. И пусть им всё равно тяжело соревноваться с гигантами вроде «Реала», «матрасники» умудрились добиться немалого успеха – особенно в сезоне 2013/14, когда в чемпионской битве удалось оставить позади и «сливочных», и «блауграну».
Поскольку у «Атлетико» нет ресурсов или статуса «Реала» или «ПСЖ», им приходится находить другие способы усилить состав. Как и многие другие на их месте, «матрасники» полагаются на свою академию – «Кантеру». Здесь были выращены многие именитые футболисты. Сегодня мы вспомним пять самых громких выпускников академии.
5. Габи
Габриэль Фернандес Аренас, или просто Габи, известен трудолюбием, боевитостью и умением отгрызать мяч в любой ситуации. Он полезен с мячом, и способен дирижировать ходом игры. А ещё он мастер сквозных мячей и пасов из полузащиты.
Габи присоединился к системе «Атлетико» в юношестве и довольно быстро поднялся по иерархической лестнице. Его дебют состоялся против «Валенсии» в 2004. Правда, сразу заявить о себе не удалось, и пришлось доказывать свой талант сначала в аренде в «Хетафе», а затем в «Реал Сарагосе» на постоянной основе.
Только в 2011 он вернулся в Мадрид, где помог «матрасникам» выиграть в Лиге Европы. Затем, в сезоне 2012-13, он выиграл Кубок Испании – первый для клуба за 17 лет.
Уже через год его команда выиграет первое чемпионство с 1996.
Среди многочисленных трофеев Габи есть Примера, Лига Европы (два), Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.
4. Коке
Хорхе Ресурексьон Меродио, или просто Коке, присоединился к «Атлетико» в восьмилетнем возрасте. Дебютировал во взрослой команде он в 2009. В отличие большинства остальных, он никогда даже не думал покидать родной клуб.
Коке – правоногий полузащитник, но он универсален, и выступал на самых разных позициях, как слева, так справа или в центре. Он – мастер паса и большой умелец создавать опасные моменты. В январе он провёл свой 400 матч за клуб, став самым молодым игроком в истории, которому покорилась эта отметка – ему было всего 27 лет.
«У него есть всё: талант и физическая мощь; он футболист для настоящего и будущего. Его называли будущим дирижёром испанского оркестра на ближайшие 10 лет. Он мне особо нравится, потому что мы играем на одной позиции. Он, безусловно, экстраординарный футболист» – говорил о нём легендарный Хави.
Среди многочисленных трофеев Коке есть Примера, Лига Европы (два), Кубок Испании, Суперкубок Испании и два Суперкубка УЕФА.
3. Давид де Хеа
Нынешний вратарь «Манчестер Юнайтед» уже долгое время претендует на статус лучшего на своей позиции – в мире. Элегантный и атлетичный голкипер выделяется невероятными рефлексами, гибкостью и видением. Он очень хорош в битвах один на один, и способен в одиночку изменить исход игры.
Де Хеа появился в «Атлетико» в возрасте 13 лет, и стал основным уже в 18 в 2009. За свою карьеру он успел сменить двух великих вратарей – Икера Касильяса в сборной Испании и Эдвина ван дер Сара в «Юнайтед». Не каждому такое по силам.
Профессиональная футбольная ассоциация четыре раза включила его в символическую команду года. На его счету рекордное число сэйвов в одной игре АПЛ – 14 в матче против «Арсенала» в декабре 2017.
Де Хеа праздновал победу в Лиге Европы, Суперкубке УЕФА, АПЛ, Кубке Англии и Кубке Лиги.
2. Фернандо Торрес
На пике формы он был одним из лучших нападающих в мире. Техничный, быстрый, умный – это был форвард, которого хотели все. Но всё подпортили травмы, после которых он так и не смог в полной мере вернуться.
Торрес всегда любил «Атлетико» – эту любовь ему привил дедушка. «Профессионалом» он стал уже в пять лет, когда его принял клуб «Парке 84». Сначала он думал стать вратарём, но уже в семь лет он перебрался в атаку «Мариос Холанда», где ему очень понравилось. Через три года он окажется в «Райо 13». Забив там 55 голов за один сезон, Торрес привлёк к себе внимание «Атлетико».
«Эль Ниньо» также сыграл большую роль на Чемпионате мира 2010 года. Он же выиграл два Евро со сборной Испании.
В свои лучшие годы Торрес был неостановим. Он выиграл Чемпионат мира, два Евро, одну Лигу Чемпионов, одну Лигу Европы и Кубок Англии.
1. Рауль
Иронично, что один из величайших футболистов «Реала» – выходец вражеского «Атлетико». Может, так и не случилось бы, если бы во время взросления Рауля президент «Атлетико» не закрыл академию для того, чтобы поправить финансы.
Рауль – выдающийся голеадор и очень креативный форвард. Он был лучшим не только в Испании, но и во всём мире. В «Реале» седьмой номер забил 323 гола, став лучшим бомбардиром клуба до тех пор, пока рекорд не покорился другой семёрке – Криштиану Роналду. Рауль был капитаном «сливочных» – в стране его так и звали, «Капитаном».
За свою карьеру он выиграл шесть чемпионских титулов Примеры, четыре Суперкубка Испании, три Лиги Чемпионов, один Суперкубок УЕФА и два Межконтинентальных кубка.
Юрий Сергеев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14