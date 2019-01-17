Лучшие январские трансферы в истории всех клубов АПЛ

Поговорим об импульсивных и не очень покупках, о которых фанаты вспоминают с теплом.

«Арсенал», Тео Уолкотт

Эммануэль Адебайор, Начо Монтреаль и Ким Чельстрем близки, а Пьер-Эмерик Обамеянг скоро и вовсе его обойдёт, но пока что мы просто не можем не отметить Уолкотта, который провёл в «Арсенале» свои лучшие годы и долгое время казался примерным «канониром».

Пришёл он в январе 2006 года. Ему было 16 лет, и он обошёлся лондонцам в 9,1 млн. фунтов. Покинул «Эмирейтс Стэдиум» Тео в 2018 за 20 млн. фунтов. К 28 годам Уолкотт отыграл 397 матчей, забил 108 голов и взял четыре трофея. Венгер назвал нападающего «духовным и моральным лидером». В АПЛ Уолкотт сыграл в большем количестве игр, чем Тьерри Анри, и забивал чаще, чем Робер Пирес.

«Борнмут», Стив Кук

«Я уверен, что Стив будет игроком Чемпионшипа, и, надеюсь, он будет выступать за нас», сказал тренер «Борнмута» Ли Бредбери в январе 2012 года. Кто бы мог подумать, что 20-летний на то время юноша станет стабильным защитником АПЛ под руководством нового тренера. Вообще, Эдди Хау известен хорошими покупками зимой: чего только стоят Райан Фрейзер, Мэтт Ричи и Адам Смит, но никто не был так важен, как Кук.

Лишь Саймон Френсис играл чаще него. Только подумайте: Кук пришёл из «Брайтон энд Хоув Альбион» за 150 тыс фунтов!

«Брайтон энд Хоув Альбион», Дэйл Стивенс

Оскар Гарсия продержался в качестве тренера «Брайтона» не больше года, но всё же успел оставить неизгладимый след на клубе. Именно испанец помог достойно сыграть в плей-офф, и именно он пригласил из «Чарльтона» Дэйла Стивенса. Да, Стивенс не звезда, но он невероятно стабилен и позволил команде пробиться в высший дивизион.

«Бёрнли», Джеймс Тарковски

Шон Дайч – ещё один мастер зимнего трансферного окна. Благодаря нему клуб усилили такие футболисты, как Чарли Остин, Эшли Барнс, Киран Триппьер, Майкл Кин, Эшли Вествуд и Робби Брэйди. Но мало кто поспорит, что никто не был важнее Джеймса Тарковски, который от игрока слабого «Брентфорда» превратился в члена национальной сборной.

«Кардифф, Питер Уиттингем

Кадим Харрис казался замечательным подписанием в январе 2012 года, но не он может зваться лучшим зимним усилением «Кардиффа». Этот титул носит Питер Уиттингем, чей контракт с «Астон Виллой» истекал в 2007 году. Бирмингемцы не хотели отпускать свою звезду просто так и потребовали всего 350 тыс. за его подписание.

Вскоре Питер занял девятое место в истории по количеству матчей валлийцев, а также стал одним из лучших голеадоров команды.

«Челси», Бранислав Иванович

В альтернативной вселенной январские подписания Кевин де Брёйне (2012) и Мохаммед Салах (2014) считались бы лучшими подписаниями января, но так уж получилось, что посреди сезона лондонцы лучше всего справлялись с приобретением защитников. В 2012 в команде появился отличный Гари Кэйхилл, но четыре года до того коллектив пополнил выдающийся Бранислав Иванович. Серб провёл на «Стэмфорде» девять лет, за которые выиграл десять трофеев.

«Кристал Пэлас», Вильфрид Заа

Удивительно, но факт: первый выход в АПЛ Вильфрид Заа сделал в футболке «Кардиффа». Но «Кристал Пэлас» с ним смог пойти на повышение, после чего талантливого нападающего подписал «Манчестер Юнайтед». Но на «Олд Траффорд» он пробиться в основу не смог, и дважды отправлялся по арендам.

Четыре раза поиграв под руководством Мойеса, Заа вернулся на «Селхерст Парк» сначала на правах аренды, а затем и на постоянной основе. Сейчас он уже может похвастаться статусом лучшего бомбардира клуба в АПЛ.

«Эвертон», Шеймус Коулман

Если мы говорим о лучшем трансфере с точки зрения финансов, то победит Джон Стоунс – куплен за 3 млн, а продан за 47,5 млн. Но если не говорить о финансах, то победит Шеймус Коулман, который переехал в Ливерпуль из «Слайго Роверс» за 60 тыс. фунтов, тут же став одним из лучших крайних защитников в лиге.

В свои 30 он остаётся надёжным игроком. С момента своего прихода на «Гудисон Парк» он поиграл под руководительством шести тренеров.

«Фулхэм», Бреде Хангеланд

Зимой 2007 Крис Коулман подписал Клинта Демпси. Спустя 12 месяцев новый тренер Рой Ходжсон потратился на Бреде Хангеланда. В конце концов, они оба отлично сработались ещё в норвежском «Викинге», и в АПЛ ничего не изменилось. За пять сезонов на «Крейвен Коттедж» Хангеланд пропустил всего-то 11 игр, и без него дойти до финала Лиги Европы 2010 вряд ли бы получилось.

«Хаддерсфилд», Наки Уэллс

Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ казался ну очень маловероятным, и уж тем более без таланта Наки Уэллса. После 11 голов в свой первый сезон форвад стал незаменимым звеном «терьеров». Именно его 17 мячей позволили спастись от вылета в 2016 году. В следующем году его десять мячей позволили победить в плей-офф. К сожалению, в АПЛ он так за «Таун» и не сыграл – его сразу подписал «Бёрнли».

«Лестер Сити», Уэс Морган

Три столпа чемпионского «Лестера» пришли в команду в январе: Марез пришёл из «Гавра» в 2014, и впоследствии был признан лучшим игроком АПЛ, а Дэнни Дринкуотер и Уэс Морган пополнили состав «лисов» ещё в 2012. Но если все другие «Лестер» покинули, то несменный капитан Морган всё ещё в клубе – вот уже восьмой год.

«Ливерпуль», Луис Суарес

Рано или поздно этот титул у уругвайца отберёт ван Дейк, но пока что никто не обошёл Луиса Суареса, у которого есть целый ряд серьёзных конкурентов: Коутиньо, Старридж, Макси Родригес, Маскерано, Аггер и Колкер все пришли зимой. Но Суарес записал в свой актив 69 голов за 110 игр – а это стоит немалого.

«Манчестер Сити», Эдин Джеко

Когда Жозе Моуринью спросили, кто станет игроком года в 2014, тот сказал следующее: «Если чемпионом станет «Сити», то и лучшим должен зваться их игрок. Тогда я выберу Эдина Джеко. Он не просто бомбардир – он делает результативные передачи, является профессионалом, не ныряет, не вынуждает фолить на нём». И фаворита похвалил, и посмеялся над будущим обладателем награды Суаресом.

Джеко – любимец публики, и это не случайно. За 130 игр он отметился 50 голами, а ведь в основе он вышел только 74 раза. Во время двух чемпионских сезонов лишь Агуэро забил больше (40) боснийца (30).

«Манчестер Юнайтед», Патрис Эвра

Лучшее январское подписание всей АПЛ, а не только клуба, Патрис Эвра может соревноваться только с Неманьей Видичем, который пополнил состав «красных дьяволов» спустя всего пять дней после француза. Но в АПЛ и других лигах Эвра сыграл больше, за это время став одним из лучших левых защитников в Англии – а может и мире.

«Ньюкасл», Мартин Дубравка

Не удивительно, что Рафа Бенитес требует больше денег на зимние подписания, ведь в прошлом году у него всё прошло так хорошо. В 2018 «сорок» отделяло лишь одно очко от вылета, но новые подписания позволили спастись: спасибо Кенеди и особенно Мартину Дубравке. 10 «сухих» матчей – заслуга, которой даже элитные вратари редко могут похвастаться.

«Саутгемптон», Жозе Фонте

Когда в 2010 году «Саутгемптон» подписал Жозе Фонте из «Кристал Пэлас» всего-то за 1 млн. фунтов, это было настоящим достижением. Официальный сайт назвал его «важным усилением», а сам Фонте был «игроком, которого хотели клубы топ-уровня». На то время «Саутгемптон» был в Лиге 1. Спустя шесть лет Фонте стал чемпионом Европы в составе Португалии.

«Тоттенхэм», Деле Алли

Мало кто обратил внимание на покупку подростка Деле Алле в последние секунды январского трансферного окна 2015 года. Полузащитник «Милтон Кинс Донс» считался огромным талантом, но никто не ждал, что он в скором времени вольётся в основу. Но уже спустя год он дебютировал во взрослой сборной Англии. Дважды лучший молодой футболист года, Деле Алле только начинает демонстрировать всё, на что способен.

«Уотфорд», Джон Юстас

Первый капитан под руководством Шона Дайча считается одним из самых уважаемых полузащитников «Уотфорда». Джон Юстас был настоящим бойцом – он рвался в бой несмотря ни на какие раны, и его мало заботило благополучие как собственное, так и соперника. После перехода из «Стока» в 2008 он поднял «шмелей» в середину таблицы, а затем и мотивировал на выход в АПЛ. В плей-офф «Уотфорд» был бит «Кристал Пэлас», и сезон закончился плачевно для Юстаса, которого окончательно замучили травмы.

«Вест Хэм», Найджел Рео-Кокер

Когда Найджел Рео-Кокер пришёл в «Вест Хэм», он быстро стал «своим» и даже помог «молотобойцам» вернуться в АПЛ. В 2004 финал плей-офф был проигран, но в следующем сезоне лондонцев ждал успех. Через ещё один год Рео-Кокер уже выводил команду на финал Кубка Англии – в статусе капитана.

Ему было всего 22. Обидно, что в сборную Англии он так и не пробился.

«Вулверхэмптон Уондерерс», Силвен Эбанкс-Блейк

С момента основания АПЛ в 1992 году лишь три футболиста становились лучшими бомбардирами Чемпионшипа больше двух раз. Из этого трио только двое получали Золотую бутсу два раза подряд. Сначала Джон Олдридж в начале девяностых, а затем Силвен Эбанкс-Блейк спустя десять лет. В сезоне 2007/08 он записал в свой актив 23 мяча – и это несмотря на то, что он пришёл из «Плимута» лишь в январе. Спустя год его 25 мячей позволили «волкам» пробиться в АПЛ. Эбанкс-Блейк по праву считается одним из лучших нападающих в истории лиги.

Юрий Сергеев

