Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста

Французской арбитр Тон Шапрон признан лучшим судьей года в стране.

Шапрон прославился на весь мир после того, как в матче 20-го тура национального чемпионата между "Нантом" и "ПСЖ" ударил игрока "Нанта" Диего Карлоса.

После этого арбитра отстранили от работы за агрессивное поведение, но его все равно признали лучшим.

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP — globoesportecom (@globoesportecom) 14 января 2018 г.

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