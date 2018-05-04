Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболиста

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Лучшим арбитром Франции признали судью, ударившего футболистаФранцузской арбитр Тон Шапрон признан лучшим судьей года в стране.

Шапрон прославился на весь мир после того, как в матче 20-го тура национального чемпионата между "Нантом" и "ПСЖ" ударил игрока "Нанта" Диего Карлоса.

После этого арбитра отстранили от работы за агрессивное поведение, но его все равно признали лучшим.

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