Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 является автогол

Первое место в списке лучших бомбардиров Чемпионата Мира-2018 занимает автогол.

Футболисты забивали голы в свои ворота на ЧМ-2018 уже пять раз.

При этом лучшие снайперы турнира Криштиану Роналду (Португалия) и Денис Черышев (Россия) забили по три гола.

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