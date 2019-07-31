Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии

Болельщики казанского "Рубина" признали гол полузащитника Хвичи Кварцхелии лучшим в июле. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Хвича Кварацхелия – автор лучшего гола июля по версии болельщиков!

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В матче первого тура против «Локо» Квара на 76-й минуте головой замкнул фланговую подачу Олега Данченко!

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Голосование проводилось совместно с генеральным спонсором клуба ПАО «Нижнекамскнефтехим». pic.twitter.com/ZIRsKqy4Oa — «Рубин» Казань (@fcrk) 31 июля 2019 г.

Кварацхелия забил гол в матче 1-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). На 76-й минуте он головой замкнул фланговую передачу Олега Данченко.

Напомним, футболист перешел в стан казанского клуба из "Локомотива" этим летом.

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