Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии

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Лучшим голом "Рубина"​ в июле был признан мяч Хвичи Кварацхелии

Болельщики казанского "Рубина" признали гол полузащитника Хвичи Кварцхелии лучшим в июле. Об этом сообщается в твиттере клуба. 

Кварацхелия забил гол в матче 1-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1).  На 76-й минуте он головой замкнул фланговую передачу Олега Данченко.

Напомним, футболист перешел в стан казанского клуба из "Локомотива" этим летом.

А еще: Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелиявошли в топ-50 талантов по версии УЕФА| http://soccernews.ru
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