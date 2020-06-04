Лучшим игроком четвёртого тура чемпионата Южной Кореи стал россиянин Ильюченко

Корейская К-Лига назвала лучшего футболиста по итогам четвёртого тура.

Этого звания удостоился нападающий "Поханг Стилерз" Станислав Ильюченко.

В матче против "Инчхона" россиянин забил гол и сделал ассист, а его команда победила со счётом 4:1.

Напомним, что Ильюченко перебрался в Азию в июне 2019 года. До этого он выступал в низших немецких дивизионах.

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