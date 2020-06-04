Лучшим игроком четвёртого тура чемпионата Южной Кореи стал россиянин Ильюченко
Корейская К-Лига назвала лучшего футболиста по итогам четвёртого тура.
Этого звания удостоился нападающий "Поханг Стилерз" Станислав Ильюченко.
В матче против "Инчхона" россиянин забил гол и сделал ассист, а его команда победила со счётом 4:1.
Напомним, что Ильюченко перебрался в Азию в июне 2019 года. До этого он выступал в низших немецких дивизионах.
Не пропустите: Самый забивной защитник в текущем европейском сезоне, который летает на вертолете и ходит с кнопочной мобилкой: 9 интересный фактов о Мартине Хинтереггере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" опроверг желание Лингарда уйти в "Милан"
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Аргентины
-
Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Азмуна в "Арсенал"
-
Мюллер: "Месси или Роналду? Я выбираю Левандовски"
-
Лучшим игроком четвёртого тура чемпионата Южной Кореи стал россиянин Ильюченко
-
Полузащитник "Айнтрахта" установил рекорд Бундеслиги
-
РФС объявил о назначении нового финансового директора
-
"Гонвед" - обладатель Кубка Венгрии
-
"Аталанта" договорилась о трансфере экс-хавбека "Спартака"
-
Главные новости дня: 3 июня
-
Касильяс назвал двух лучших футболистов в истории "Реала"
-
"Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии
-
1
Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов
-
Португальская компания планирует покупку "Чарльтона" и вывод клуба в АПЛ
-
1
РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи
-
"Спартак" и ЦСКА поборются за полузащитника загребского "Динамо"
-
1
"Локомотив" и "Спартак" еще не утратили интерес к Лаксальту
-
Малафеев высказался о конфликте между Быстровым и Дзюбой
-
"Айнтрахт" на выезде разгромил "Вердер"
-
"Ньюкасл" предлагает своему хавбеку увеличение зарплаты в 23 раза
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Джеонбук Моторс
|32
|59
|2
|Сеул
|32
|54
|3
|Улсан Хоранг-и
|32
|48
|4
|Джеджу Юнайтед
|32
|46
|5
|Чуннам Драгонс
|32
|43
|6
|Гвангжу Сангму
|32
|41
|7
|Сеонгнам Илхва Чунма
|32
|41
|8
|Gwangju
|32
|41
|9
|Поханг Стилерз
|32
|38
|10
|Сувон Блювингз
|32
|37
|11
|Инчхон Юнайтед
|32
|32
|12
|Сувон Сити
|32
|30