Лучшим игроком матча Швейцария - Коста-Рика признан Джемаили

Сборная Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 сыграла вничью с Коста-Рикой (2:2).

Лучшим игроком этой встречи признан полузащитник швейцарцев Блерим Джемаили.

32-летний хавбек открыл счет в этом поединке.

Швейцария заняла второе место в группе и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.

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