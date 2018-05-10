Лучшим игроком "МЮ", с которым играл Каррик не является Роналду

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Лучшим игроком "МЮ", с которым играл Каррик не является Роналду

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик назвал лучшего игрока, с которым он играл за манкунианцев.

"Мне повезло, что я каждый день видел его на тренировке. Казалось, что у меня лучшее место в зрительском зале. Когда я отдавал ему пас, то восхищался тем, что он делает с мячом. Он был невероятно хорош. За годы выступлений в "МЮ" я могу назвать 10-15 потрясающих игроков. Это Роналду, Руни, Фердинанд, Гиггз, Невилл и другие.

Но всех превосходит Скоулз", - приводит слова Каррика ESPN FC.

Напомним, что 36-летний Каррик завершит карьеру по окончании этого сезона. За "МЮ" он выступает с 2006 года.

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