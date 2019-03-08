Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард "Валенсии", забивший два гола "Краснодару"
Нападающий "Валенсии" Морено Родриго стал лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/8 финала Родриго отметился дублем в ворота "Краснодара" (2:1).
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за "Валенсию" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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