Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал хавбек "Стяуа" Будеску, второе место у Кокорина

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Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал хавбек "Стяуа" Будеску, второе место у Кокорина

УЕФА определил лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы.

Им стал полузащитник "Стяуа" Константин Будеску, который набрал 46 процентов голосов фанатов. Хавбек забил два гола в матче с "Викторией Пльзень" (3:0). 

Второе место у нападающий "Зенита" Александра Кокорина (23%) - дубль и голевой пас, третье – у форварда "Милана" Андре Силвы (19%) - 3 гола.

Не пропустите: Кокорин, Пайе и Андре Силва попали в команду недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

комментарии
Виктор

УЕФА здесь слукавило и побоялось поставить Кокорина на первое место, потому что он из России! А почему румына поставили - всем понятно! По политическим мотивам! Румыния ПРОДАЛА свои национальные интересы американцам и развернула на своей территории американскую ПРО, которая направлена против России, вот они и наградили румынского игрока за это! В УЕФА правят американцы, а все эти голосования подтасовка! На первое место поставили и проголосовали за Кокорина, а чиновники УЕФА сфальсифицировали результаты голосования!!! Это уже не первый случай, когда чиновников УЕФА обвиняют в мошенничестве и фальсификации! Кокорин играл ЛУЧШЕ румына и в целом, Зенит играл намного лучше румынского клуба. Кокорин забил ДВА, сделал голевую передачу и поучаствовал и помогал ещё в двух голах по распасовке на подступах к штрафной! По ТТД и КПД, Кокорин намного превзошел румынского игрока, но УЕФА закрыло на эти успехи Кокорина глаза и сфальсифицировала результаты голосования. Первым был Кокорин, а не румын.

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