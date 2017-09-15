Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал хавбек "Стяуа" Будеску, второе место у Кокорина

УЕФА определил лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы.

Им стал полузащитник "Стяуа" Константин Будеску, который набрал 46 процентов голосов фанатов. Хавбек забил два гола в матче с "Викторией Пльзень" (3:0).

Второе место у нападающий "Зенита" Александра Кокорина (23%) - дубль и голевой пас, третье – у форварда "Милана" Андре Силвы (19%) - 3 гола.

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