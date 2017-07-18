Лучшим игроком РФПЛ Кержаков назвал футболиста ЦСКА

Лучшим игроком отечественной Премьер-Лиги координатор юношеских команд питерского "Зенита" Александр Кержаков назвал футболиста московского ЦСКА.

"Я - за отечественных производителей, думаю, есть футболисты не хуже тех, которых сейчас натурализуют. Лучший футболист РФПЛ на данный момент - Александр Головин. Хочется, чтобы Дзагоев быстрее восстановился и набрал свою лучшую форму. Что касается Смолова, то я - за, чтобы он играл за границей, но было бы здорово, чтобы он оказался в "Зените", - цитирует Кержакова чемпионат.com.

Напомним, агент Ригони подтвердил интерес "Зенита" к своему клиенту. | soccernews.ru