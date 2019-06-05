Лучшими болельщиками РПЛ признаны фанаты "Краснодара"

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Лучшими болельщиками РПЛ признаны фанаты "Краснодара"

РПЛ определила, что болельщики "Краснодара" стали лучшими фанатами лиги в минувшем сезоне.

Победитель определялся с помощью коэффициента: соотношение общей суммы штрафа, выплаченного тем или иным клубом за нарушения фанатов к общему числу болельщиков, посетивших матчи команды.

Таким образом, "Краснодар" выплатил за каждого болельщика штраф в размере 5 копеек.

Вторым по данному показателю стал "Урал" - 24 копейки. Третьим стал "Ахмат", у них 35 копеек за каждого болельщика.

Самыми недисциплинированными стали фанаты "Динамо" - 17,07 рублей штрафа.

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