Лучший боксер мира посетил матч "Шахтера" в Лиге чемпионов (фото)
Фото: кадр из матча "Шахтер" - "Интер".
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".
Усик находится на матче в компании директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны и украинского олимпийского чемпиона по борьбе Жана Беленюка.
Стоит отметить, что Усик является болельщиком киевского "Динамо". Напомним, что 25 сентября он в чемпионском бою победил британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы по четырем версиям. Также Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров в мире по версии BoxRec.
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