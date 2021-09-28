Лучший боксер мира посетил матч "Шахтера" в Лиге чемпионов (фото)

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Лучший боксер мира посетил матч "Шахтера" в Лиге чемпионов (фото)

Фото: кадр из матча "Шахтер" - "Интер".

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер".

Усик находится на матче в компании директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны и украинского олимпийского чемпиона по борьбе Жана Беленюка.

Стоит отметить, что Усик является болельщиком киевского "Динамо". Напомним, что 25 сентября он в чемпионском бою победил британца Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы по четырем версиям. Также Усик вышел на первое место в рейтинге лучших боксеров в мире по версии BoxRec.

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