Лучший бомбардир АПЛ в четвертый раз подряд забил гол на Чемпионате Мира

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Лучший бомбардир АПЛ в четвертый раз подряд забил гол на Чемпионате Мира
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отметился голом в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против России (1:3).

Таким образом, Салах стал четвертым подряд лучшим бомбардиром Премьер-лиги, который забил гол на мундиале.

Ранее подобное удавалось Тьерри Анри - 3 гола на ЧМ-2006, Дидье Дрогда - 1 мяч на ЧМ-2010 и Луису Суарес - отличился 2 раза на ЧМ-2014.

Не пропустите: Салах - третий игрок в истории Египта, забивший гол на ЧМ. | http://soccernews.ru

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