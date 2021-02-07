Лучший бомбардир аргентинского "Годой Крус" совершил самоубийство

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Лучший бомбардир аргентинского "Годой Крус" совершил самоубийствоФорвард аргентинского "Годой Крус" Сантьяго Гарсия 6 февраля 2021 года был найден мертвым у себя дома. Рядом с телом уругвайца был найден пистолет и главной версией следствия на данный момент является самоубийство, сообщает официальный сайт клуба.

Сантьяго Гарсия, известный как Морро, проходил курсы психиатрического лечения. Футболист успел поиграть за несколько клубов из Южной Америки, среди которых самые известные уругвайские "Насьональ" и "Ривер Плейт" и бразильский "Атлетико Паранаэнсе". В Европе игрок выступал за "Касымпашу".

Последним клубом в карьере стал "Годой Крус". За эту команду Морро ссыграл 115 матчей, в которых забил 49 мячей и отдал 14 голевых передач.

В сезоне 2019/2020 футболист провел 19 матчей и сумел забить шесть голов и отдать две голевые передачи. Однако, был отстранен от работы с командой в качестве наказания за неподобающее поведение.

Аргентинский клуб сообщил, что навсегда вывел из оборота 18-й номер, под которым выступал футболист.

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