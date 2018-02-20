Лучший бомбардир "Атлетика" может не сыграть со "Спартаком"

Форвард "Атлетика" Арис Адурис рискует пропустить ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 37-летний футболист, который является лучшим бомбардиром баскской команды в этом сезоне, травмировался на сегодняшней тренировке. Сроки восстановления нападающего пока неизвестны.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Спартак" состоится в четверг, 22 февраля, в 23:05 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой испанцев со счётом 3:1.

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