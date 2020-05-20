Лучший бомбардир "Атлетика" в ХХI веке объявил о завершении карьеры

3 Теги атлетик бильбаоарис адурис

Лучший бомбардир "Атлетика" в ХХI веке объявил о завершении карьеры

Нападающий бильбаоского "Атлетика" Ариц Адурис объявил о завершении карьеры.

"Пришла пора прощаться. Мое футбольное путешествие на этом заканчивается. Мой путь был незабываемым и прекрасным. Благодарю всех", - написал Адурис в своем Instagram.

39-летний Адурис выступает за "Атлетик" с 2002 по 2004 годы, с 2006 по 2008 годы, а также с 2012 года. Всего он провел за клуб из Бильбао 405 матчей во всех турнирах, забил 172 гола и отдал 49 результативных передач. Форвард является лучшим бомбардиром "Атлетика" в XXI веке. 

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

14 августа 2015, пятница. 23:00 МСК Финал Атлетик Окончен 4 : 0 Барселона Микель Сан-Хосе 1:0 13' Ариц Адурис Сабин 2:0 53' Ариц Адурис Хави Эрасо 3:0 62' Ариц Адурис 4:0 68'

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lesnovsky

Лично для тебя конченный придур - https://m.youtube.com/watch?v=4yCbcmuHiww - наслаждайся... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ну и ? А дальше-то что? Где был Лео в гостевом матче?Конфетку Адуриса гном сосал ... Хе-хе ...

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