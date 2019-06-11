Лучший бомбардир "Балтики" перешел в "Ростов"

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Лучший бомбардир "Балтики" перешел в "Ростов"

"Ростов" объявил о переходе полузащитника "Балтики" Александра Саплинова,  сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с ростовским клубом контракт до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Саплинов с шестью голами в 13 матчах стал лучшим бомбардиром "Балтики", которая выступает в ФНЛ.

21-летний Саплинов является воспитанником "Балтики". Также играл за "Энергомаш" и "Сокол".

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