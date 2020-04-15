Лучший бомбардир ЧМ-1994 устроил скандал в Киеве, нагрубив полицейским

Бывший нападающий сборной России Олег Саленко нарушил в карантин в Киеве, а затем нагрубил полицейским.

Саленко проводил тренировку на улице и к нему подошли представители правопорядка.

"Я вам скажу, как меня зовут. Только за мое интервью деньги нужно платить. Саленко Олег Анатольевич. 1969 года рождения. Я хочу хоть один раз проучить эту систему. У вас совесть, когда проснется совесть из-за того, что вы делаете тут? Дурью маетесь. Чтобы себе имя заработать? Мне имя не нужно. Его у меня до хрена. Выше крыши", - сказал тренер.

Полицейские составили на нарушителя административный протокол на сумму 17 тысяч гривень (примерно 620 долларов).

Напомним, что Саленко в составе сборной России стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 года, забив шесть голов в трех матчах. На мундиале форвард забил один гол в ворота Швеции (1:3) и отметился пентатриком в матче с Камеруном (6:1).

Видео с Саленко можно посмотреть на канале "Телеканал Украина" в YouTube. Инцидент доступен с 4:22.

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