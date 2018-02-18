Лучший бомбардир "Црвены Звезды" не сыграет в матче с ЦСКА



Нападающий "Црвены Звезды" Ричмонд Боаки не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, сообщает RTV BN.

По сведениям издания, футболист не успеет восстановиться от травмы к этому поединку.

Стоит отметить, что в этом сезоне форвард провел 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится 21 февраля. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 0:0.

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